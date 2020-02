Сведоштва од нападот кој предизвика хаос и паника во Лондон (ВИДЕО) - Слободен печат

Видов крв насекаде. Пред аптеката имаше жена која беше прободена со нож во грбот, сите се обидуваа да ѝ помогнат – изјави очевидец.

Очевидци на денешниот напад во Лондон на социјалните мрежи ги објавија своите сведочења за настанот кој полицијата го означи како „инцидент поврзан со тероризам“.

Британската полиција денес во јужниот дел на Лондон застрела маж, откако тој, како што се верува, избоде најмалку две лица.

Сведоците велат дека слушнале три истрели околу 14 часот по локално време и дека хеликоптери потоа ја надлетувале таа област, јавува Би-Би-Си.

Студентот Гулед Булхан (19) вели дека забележал човек со мачета кој бегал од полицајци во цивилна облека.

– Мажот потоа беше застрелан. Мислам дека слушнав три истрели, но не можам точно да се присетам – рече тој, а пренесува Фокс њуз.

Друг очевидец вели дека исто така слушнал истрели кога излегувал од ресторан.

– Видов крв насекаде. Пред аптеката имаше жена која беше прободена со нож во грбот, сите се обидуваа да ѝ помогнат – изјави очевидецот со името Малик.

Од друга страна, Дејв Чонер, автор и комичар објави на Твитер дека забележал оти некој е прободен, но на Итната помош ѝ требале дури 30 минути да стигне. Тој за тоа време бил со повредената особа.

So sad – I just saw someone get #stabbed in #streatham pic.twitter.com/FR6bSyFzZ8

— Dave Chawner (@DaveChawner) February 2, 2020