Студентките кои застанаа на патот на полициските палки сега се симбол за храброст во Индија (ВИДЕО)

Студентки од Индија станаа симбол за храброст откако формираа „жив ѕид“ за да го заштитат својот колега од силните удар на полициските палки. Ова се случи за време на масовните протести во Њу Делхи, кои се одржуваат поради новиот контроверзен граѓански закон, пренесуваат британските медиуми.

На снимката објавена речиси од сите светски медиуми, може да се забележи како група полицајци влечат еден демонстрант, а потоа го удираат со палки додека лежи на земја.

I have no words to even say anything about this video. I am so proud of these women who bravely have showed that they are not scared of the Police. Delhi Police is exposed.

Please watch the whole video and listen carefully. #JamiaProtest #JamiaProtestsCAB #CABPolitics pic.twitter.com/p4Aj4ZnoLI

— Nabiya Khan | نبیہ خان (@NabiyaKhan11) December 15, 2019