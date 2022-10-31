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Струмичанец со кола удрил полицаец и избегал
40-годишен жител на Струмица вчера бил уапсен откако завчера рано утрото удрил полицаец со својот автомобил „Ауди“, по што избегал, соопшти МВР.
„На 30.10.2022 во 10.20 часот, полициски службеници од Полициската станица Струмица го лишиле од слобода И.Ј. (40) од Струмица, затоа што околу 02.20 часот на улица „Димитар Цветинов” во Струмица со патничко возило „Ауди” удрил полициски службеник кој извршувал службени задачи, по што го напуштил местото“, се вели во полициското соопштение.
Осомничениот бил задржан во полициска станица, а за случајот бил запознаен Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Струмица и по негово целосно документирање против него ќе биде поднесена соодветна пријава.
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