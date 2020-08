Страотна несреќа во Русија, тројца загинати и 5 повредени во судар на автобус и камион

Во судар на патнички автобус и камион во руската република Калмикија ноќеска животот го загубија три лица, а петмина се повредени, соопштија надлежните.

Како што пренесува ТАСС, автобусот во кој се наоѓале 45 луѓе, патувал од Махачкала кон Москва, а сите повредени се префрлени во болница, но никој не е на интензивна нега.

