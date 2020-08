Страотен пожар во Денвер: Петмина загина меѓу кои и две деца, луѓе во паника скокале од вториот кат (ВИДЕО)

Пожарникарите веруваат дека во пожарот загинало бебе, едно постаро дете и три возрасни лица, изјави капетанот на противпожарното одделение во Денвер Грег Пиксли.

Пет лица загинаа денеска во пожар кој избил во една куќа во американскиот град Денвер за кој постои сомневање дека е подметнат, соопштија официјални лица.

Како што наведуваат, три лица се спасиле скокајќи од вториот кат на куќата, пренесува АП.

A neighbor woke up to this: massive flames engulfing a home in Green Valley Ranch. Five people died: 1 toddler, 1 child and 3 adults. Three others escaped by jumping from the second story. Fire fighters found evidence of arson. Police are also investigating this as a homicide. pic.twitter.com/f1gzt9nczB

