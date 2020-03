Сте се запрашале што открива бојата на вашата долната облека за вас?

View this post on Instagram

💎 *********************** 📸 Photographer @roland_fotografie 🖥 In frame @maren_tschinkel 💎 Selected by @adam_imiolo *********************** ➡️ Follow @portraitcrew *********************** #blackclothes #blackclothesforever #blackunderware #blackunderwearmodels #blackbra #nobra #victoriassecret #victoriasecrets #blondeshavemorefun #blondehairdontcare #blondie #blondhair #blondesofinstagram #blondedoitbetter #blondelife #portraitmode #aovportraits #portraitmode #pursuitofportraits #portraitsnyc #portraits_mf #portraitsofficial #portraitsfromtheworld #indianportraits #mumbaiportraits