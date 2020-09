Ставена на аукција слика од Ботичели која се проценува на 80 милиони долари: Постојат само 12 портрети направени од овој сликар! (ФОТО)

View this post on Instagram

İtalyan ressam Sandro Botticelli'nin 15. yüzyıla ait ender bir portresi müzayedeye çıkıyor. Sotheby's, “Portrait of a Young Man Holding a Roundel” adlı eserin Ocak 2021'de New York’taki Old Masters satışında, 80 milyon dolar'a ulaşması beklenen bir rakamla satılacağını duyurdu. Detaylar www.disonans.com’da. #art #artwork #artistsoninstagram #artist #oldmasters #oldmaster #boticelli #sandroboticelli #paint #paintings #painting #painting🎨 #sothebys #auction #artauction #artauctions #disonans #artnews #contemporary #portrait #artportrait #artportraits