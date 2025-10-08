Српското МВР повикува пензионирани припадници да се вратат на служба за плата од 80.000 динари, синдикатот вели дека тоа е незабележан феномен досега
Повикот до пензионирани припадници на Министерството за внатрешни работи (МВР) на Србија привремено да се вратат во активна служба е феномен што досега не е виден, изјави Драган Жебељан, заменик-претседател на Полицискиот синдикат Слога, објавија српски медиуми пренесува белградскиот весник ,,Данас“.
„Претходно имаше резервна полициска сила и така се пополнуваше недостигот. Ова е првпат да дознаеме дека за извршна функција се бараат од пензија“, изјави Жебељан.
Тој потсети дека е во Министерството 24 години, пред тоа бил резервист, а учествувал и во војната во 1999 година, па затоа има дефиниран статус на ветеран.
„Откако дојде министерот Ивица Дачиќ, многу раководители беа вратени од пензија. Раководителот на секторот за логистика беше вратен од пензија, многу раководители на сектори имаат советници кои се вратени од пензија. Ова се раководни позиции и советодавното ангажирање е дозволено со закон“, рече Жебељан.
Сепак, тој истакна дека сè уште не е познато како Министерството за внатрешни работи прецизно го предвидело распоредувањето на пензионерите за кои весникот Данас објави дека им е понудела плата од околу 80.000 динари.
Полицискиот синдикат „Слога“ објави дека Министерството за внатрешни работи ги повикува своите пензионирани членови привремено да се вратат во активна служба, додека во исто време е испратено писмо до организациските единици на Министерството за внатрешни работи во кое се наредува полицајците кои извршуваат редовни должности на терен да дистрибуираат промотивни флаери на Центарот за основна полициска обука (COPO), бидејќи има многу мал интерес кај младите да аплицираат за работа во полицијата, пишува „Данас“.