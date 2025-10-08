Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Српска полиција/ Фото EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Српското МВР повикува пензионирани припадници да се вратат на служба за плата од 80.000 динари, синдикатот вели дека тоа е незабележан феномен досега

Д.А.
Пред

Повикот до пензионирани припадници на Министерството за внатрешни работи (МВР) на Србија привремено да се вратат во активна служба е феномен што досега не е виден, изјави Драган Жебељан, заменик-претседател на Полицискиот синдикат Слога, објавија српски медиуми пренесува белградскиот весник ,,Данас“.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

„Претходно имаше резервна полициска сила и така се пополнуваше недостигот. Ова е првпат да дознаеме дека за извршна функција се бараат од пензија“, изјави Жебељан.

Тој потсети дека е во Министерството 24 години, пред тоа бил резервист, а учествувал и во војната во 1999 година, па затоа има дефиниран статус на ветеран.

 

Фото: Илустрација/МВР Србија

„Откако дојде министерот Ивица Дачиќ, многу раководители беа вратени од пензија. Раководителот на секторот за логистика беше вратен од пензија, многу раководители на сектори имаат советници кои се вратени од пензија. Ова се раководни позиции и советодавното ангажирање е дозволено со закон“, рече Жебељан.

Сепак, тој истакна дека сè уште не е познато како Министерството за внатрешни работи прецизно го предвидело распоредувањето на пензионерите за кои весникот Данас објави дека им е понудела плата од околу 80.000 динари.

Полицискиот синдикат „Слога“ објави дека Министерството за внатрешни работи ги повикува своите пензионирани членови привремено да се вратат во активна служба, додека во исто време е испратено писмо до организациските единици на Министерството за внатрешни работи во кое се наредува полицајците кои извршуваат редовни должности на терен да дистрибуираат промотивни флаери на Центарот за основна полициска обука (COPO), бидејќи има многу мал интерес кај младите да аплицираат за работа во полицијата, пишува „Данас“.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#Пензија #српска пполиција
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Упасени се тројца мажи во Белград: Од „голф“ во „ауди“ преместувале 20 килограми дрога
ФОТО | „Среќен роденден претседателе“: Роденденски честитки до Путин на билборди во Ниш
Дали Борисов на Трамп помладиот му нудел енергетски компании, прашува бугарската опозиција
Последната жртва беше избодена во саботата: Протест поради тринаесет фемициди за 9 месеци во Србија
ВИДЕО | Ќе добие ли Тирана свој Зеленски?
Турција се подготвува за употреба на заедничка азбука за државите каде се зборува турски јазик
Тројца се уапсени за убиството на судија во Тирана
Телефонот на жена му имал стотина пораки, неговиот бил исклучен: Дури по 12 часа дознал дека ја добил Нобеловата награда за медицина