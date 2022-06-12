Србија отвора конзулат во Охрид

А.П.
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Охрид
Охрид / Фото: МИА

Србија донесе одлука за отворање конзулат во Охрид, а за почесен конзул е именуван Михајло Филев.

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Во Службен весник на Република Србија е објавено дека овој конзулат во Северна Македонија ќе ги опфаќа општините Охрид, Струга, Вевчани, Дебрца, Кичево, Дебар и Центар Жупа.

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