Срамотен испад на англискиот репрезентативец (ВИДЕО) - Слободен печат

Деле Али се најде во центарот на вниманието поради погрешни причини.

Англискиот репрезентативец Деле Али се најде во големи проблеми откако прво сними, а потоа и објави видео со расистичка, навредлива и бесчувствутелна содржина.

Али се снимаше на аеродром со капа и со заштитна маска, а му човекот кој седеше во непосредна близина до него му рече:

„Корона, што? Ве молам, слушнете го ова. Вирусот мора да биде побрз од тоа за да ме стигне“, напиша Деле Али како порака во видеото.

Deli Ali with his casual racism but I’m sure he’ll still play for Englandhttps://t.co/N9ISGxN8FD

— James Howson (@BigJimmy_V) February 9, 2020