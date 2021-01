Спектакл во ФА Купот, Јунајтед против Ливерпул во четвртото коло

Двата лидери на табелата во Премиер лигата, Ливерпул и Манчестер јунајтед ќе играат еден против друг во четвртото коло од ФА Купот, одлучи денешната жрепка.

We’ll face @ManUtd in the #FACup Fourth Round at Old Trafford.

Tie to be played over the weekend of 23-24 January. #LFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/Yp29m5eFOD

— Liverpool FC (@LFC) January 11, 2021