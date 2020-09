„Специјалниот“ ги пецна најголемите: Мурињо со интересен коментар за Меси! (ВИДЕО)

И покрај сите големи најави и шпекулации дека летово ќе го напушти „Камп Ноу“, на крајот Лионел Меси остана во екипата на Барселона со која има важечки договор до 30 јуни 2021 година.

Аргентинецот се поврзуваше најчесто со преселба во редовите на Манчестер сити, ПСЖ, па дури и со Јувентус во чиј состав игра португалската ѕвезда Кристијано Роналдо.

"Messi could only go to a team that doesn't respect Financial Fair Play, so not Tottenham for sure."

In an exclusive interview, Spurs boss José Mourinho talks Messi, All or Nothing and Joe Hart. pic.twitter.com/1IGCenMsja

