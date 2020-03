Сопственикот на НХЛ тимот Бостон бруин  „тежи“ милијарди, а ги отпушта вработените

За разлика од неколку НБА ѕвезди и екипи како Голден Стејт, Зајон Вилијамсон, Кевин Лав, Донован Мичел кои од свој џеб ќе ги плаќаат вработените во салите, работниците во салата „ТД Гарден“ во Бостон останаа без работа и без пари.

Управата на ТД Гарден им испратила писмо на вработените со наслов „Оперативен учинок на коронавирусот“ во кој ги известува работниците дека не се потребни се додека не се создадат услови за нормална работа и поради постојаните промени на ситуацијата, ќе ги известува за евентуалното продолжување со работа.

Управата исто така ги известила дека сите се слобофно да се пријават во заводот за вработување со надежи дека овие промени ќе бидат краткотрајни, пишува весникот „Бостон Хералд“.

Во „ТД Гарден“ арената настапуваат две екипи, НБА тимот на Бостон селтик и НХЛ екипата Бостон бруинс. Сопственик на „ТД Гарден“ арената газдата на НХЛ тимот Бостон бруинс, Џереми Џејкобс чие богатство се проценува на 3.1 милијарди долари.

По притисокот на јавноста, Бостон бруинс се обврза да им помогне на вработените во салата со тоа што отвофи фонд од 1.5 милиони долари.

Селтикси велат дека тие не се сопственици на салата туку само ја изнајмуваат и одлучија да ги исплатат сите работници за преостанатите девет натпревари кои требаше да се играат во оваа сала.

76ers ownership is planning to change course, pulling back on salary reductions for staff, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 24, 2020