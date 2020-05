Сопругата Ана е тајната на успехот на најдобриот напаѓач на светот, Роберт Левандовски

За многу фудбалски експерти токму Левандовски е најдобриот вистински центарфор на денешницата.

Фудбалерот на Баерн Минхен, Роберт Левандовски сезонава го игра најдобриот фудбал во својата кариера иако многумина му предвидуваа пад во формата поради годините. Лева во август ќе наполни 32. години, но по се изгледа оваа сезона ќе му боде најдобра во кариерата.

На Левандовски му недостасуваат уште два само два гола за го израмни рекордот во кариерата и да дојде до 43 погодоци во една сезона колку што даде во сезоната 2016/17.

40+ goals for the fifth straight season.

Robert Lewandowski cannot be stopped 🔥 pic.twitter.com/F5BrfDuIH6

