Солскјер: Знаеме дека поразот во полуфиналето е многу болен!

Менаџерот на Манчестер јунајтед, Оле-Гунар Солскјер ги искажа очекувањата за средбата со Севиља во полуфиналето на Лига Европа, што ќе се одржи в недела во Келн со почеток од 21.00 часот.

– Јасно е дека кога ќе стигнете до полуфиналето, ќе се соочите со голем тим. Добар тим со висок квалитет. Време е зрело издание на водечките играчи да се докажат во важни моменти. Треба да бидете сто проценти фокусирани, секоја мала грешка може да ве чини пораз. Знаеме дека губењето во полуфиналето е многу болно.

Имавме неколку дена да се подготвиме и да се опоравиме, како и да тренираме. Не секогаш имаме шест дена помеѓу натпреварите, затоа сме подготвени. Психолошки, момците исто така ќе бидат подготвени, затоа што секој сака да игра во полуфиналето – рече Солскјер.

🏃‍♂️ Training has intensified ahead of tomorrow's big game!

👀 See for yourself 👇#MUFC #UEL

— Manchester United (@ManUtd) August 15, 2020