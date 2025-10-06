Ви препорачуваме
ВОЈНА ВО УКРАИНА
Со пушка и во полна воена униформа влегол во автобус во Загреб
Полицијата потврди дека инцидентот се случил и информираше дека приведно е 20-годишно момче.
Невидена драма се одвивала попладнево во Загреб. Жителите на Загреб биле сериозно вознемирени од глетката на маж како стои на автобуската станица на „Дубровничката авенија“ со пушка и во полна воена опрема, објави 24.sata.
Освен пушката в рака, тој врз себе имал облечено маскирно одело.
Луѓето околу него се разбегале во паника, а тој ладнокрвно влегол во автобусот на линијата 219.
Полицијата потврди дека инцидентот се случил и информираше дека е уапсено 20-годишно момче.
