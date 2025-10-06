Со пушка и во полна воена униформа влегол во автобус во Загреб

Ви препорачуваме

Полицијата потврди дека инцидентот се случил и информираше дека приведно е 20-годишно момче.

Невидена драма се одвивала попладнево во Загреб. Жителите на Загреб биле сериозно вознемирени од глетката на маж како стои на автобуската станица на „Дубровничката авенија“ со пушка и во полна воена опрема, објави 24.sata.

Освен пушката в рака, тој врз себе имал облечено маскирно одело.

Луѓето околу него се разбегале во паника, а тој ладнокрвно влегол во автобусот на линијата 219.

Полицијата потврди дека инцидентот се случил и информираше дека е уапсено 20-годишно момче.

