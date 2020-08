„Случај Кутињо“: Ливерпул се радува, Барселона тагува!

Баерн со победата од 1:0 над ПСЖ во Лисабон дојде до шестиот трофеј во фудбалската Лига на шампионите..

Оваа титула на минхенскиот гигант значеше добра вест за Ливерпул, а лоша за Барселона. Причината за тоа е што Филипе Кутињо кој оваа сезона игра на позајмица во германскиот клуб Баерн, и успеа да стане шампион на Европа.

Philippe Coutinho wins the Champions League, which triggers a clause in his contract, meaning Barcelona owe Liverpool another €5m 😶#UCLFinal pic.twitter.com/vp6VpEAD6I

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) August 23, 2020