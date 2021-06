Словенија го превзема претседателството со Советот на ЕУ: Јанша сака да ја врати довербата

Словенија на 1ви Јули по втор пат го превзема претседателството со Советот на ЕУ. Нивниот премиер Јанез Јанша Јанша сака да ја врати меѓународната доверба, но за да успее во тоа, тој ќе мора да се потруди да не создаде непријатност на европската сцена со неговата темпераментна реторика исполнета со политичка страст, со која е познат и на социјалните мрежи, проценуваат од европските и домашни кругови.

Јанша пред три месеци беше критикуван од некои од членовите на Европскиот парламент и од европските службени лица поради односот на неговата влада спрема новинарите и медиумите, по што Јанша преку Твитер им пренесе дека Словенија „не е Конго“ и дека нема да дозволи за слобода и демократија да му се обраќаат „преплатени бирократи“.

Calm down, @guyverhofstadt You are not the head of a colonial power any more. And Slovenia isn’t Congo, either. https://t.co/WpyBqctgoI

— Janez Janša (@JJansaSDS) March 2, 2021