Сликичка на Леброн Џејмс продадена за речиси два милиони долари

Нов доказ дека кошаркарот на ЛА Лејкерс е еден од најпопуларните спортисти на светот.

Сликичка на Леброн Џејмс од дебитанската 2003/04 сезона е продадена на аукција за неверојатни 1.8 милиони долари. НБА лигата соопшти дека ова е сликичка која а најскапо платена досега за еден кошаркар.

Таа сликичка е еден од вкупно 23 кои имаат степен на вредоста 9.5 на скалата од десет, а исто така има прикачен и дел од дресот на Кливленд кој тогаш Леброн Џејмс го носеше.

Почетна цена на аукцијата за сликичката на Џејмс беше 150.000 долари и за 26 дена имаше 34 наддавачи, а на крајот Лиор Авидар плати 1.8 милиони долари, со што стана најскапа сликичка платена за дебитант во американските спортови.

This LeBron James card just sold at @GoldinAuctions for $1.8 million, the record for a modern day card.

Winner is @LeoreAvidar, who says purchase is part of strategy to “bring something big to the collectibles and alternative asset business in the coming months.” pic.twitter.com/rN9lepvVpE

— Darren Rovell (@darrenrovell) July 19, 2020