Славниот режисер Мајкл Мур предупредува: Трамп е на пат да ја повтори победата од 2016 година

Мур беше еден од ретките политички набљудувачи кој ја предвиде победата на Трамп над Хилари Клинтон пред 4 години, пренесува Гардијан.

„Дали сте подготвени за победа на Трамп? Дали сте ментално подготвени Трамп повторно да ве надмудри? Дали ви е утеха сигурноста дека Трамп не може да победи?“, објави Мур на Фејсбук доцна во петокот.

Инаку, пред 4 години тој ја предвиде победата на Доналд Трамп, иако анктетите и даваа предност на администрацијата на Клинтон и до 18 проценти. Тој врз основа на испитувањата на јавно мислење во Минесота и Мичиген сфати дека актуелниот претседател има предност во однос на ривалот Џо Бајден.

Michael Moore warns that Donald Trump is on course to repeat 2016 win https://t.co/Omvo06WQVE

— The Guardian (@guardian) August 29, 2020