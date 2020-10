Скандалозни снимки од синот на Бајден, пијан и дрогиран меѓу проститутки

На кинеската страница ГТВ беше објавено видео-компилација од експлицитни снимки и слики кои се наводно од Хантер Бајден, синот на кандидатот за американски претседател на демократите, Џо Бајден, споделија повеќе американски медиуми. На снимките тој наводно консумира дрога, поточно крек и има сексуални активности со наводна проститутка.

Кинеската страница ГТВ инаку е основана од поранешниот шеф на предизборниот штаб и поранешен главен советник на претседателот Доналд Трамп, Стив Бенон и кинескиот милијардер Гуо Венгуи, кој во 2014 побегна од Кина во САД поради обвинение за голем број кривични дела.

.@RudyGiuliani tells Newsmax that Hunter Biden had numerous pictures of "underage girls" on the laptop that reportedly belonged to him and that he has turned them over to the Delaware State Police.pic.twitter.com/pu6rNYTlV9

— Daily Caller (@DailyCaller) October 21, 2020