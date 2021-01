Скандал во Австралија: Коментатор го навреди Крајиновиќ, тенисерите застанаа во одбрана на колегата

Филип Крајиновиќ беше дел од егзибицискиот турнир во Аделаида и одигра еден сет откако Новак Ѓоковиќ поради повреда не можеше да настапи на првиот сет против Јаник Синер.

Сепак, еден австралиски коментатор го навреди Крајиновиќ нарекувајќи го „случаен учесник“ за време на ТВ преносот со што ги налути колегите на српскиот тенисер.

„Во ред, што е многу, многу е. Прв меч тука во Австралија и Филип Крајиновиќ, моментно број 31. кој порано беше и 26. моментно го нарекуваат „учесник“. Биди подобар од тоа“, напиша австралискиот тенисер Џон Милмен како одговор на коментарот.

Okay… enough is enough. First match here in Oz for the Australian summer and current world number 31, who has been as high as 26, Filip Krajinović just got called a journeyman. Be better..

— John Millman (@johnhmillman) January 29, 2021