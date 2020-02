Земјотрес со јачина од 4,7 степени по рихтер околу 22 часот и 30 минути беше регистриран во соседна Грција.

Eпицентарот на земјотресот е 64 километри југозападно од Јанина, бил на длабочина од 10 километри, а се почувствува и во Македонија.

M4.7 #earthquake (#σεισμός) strikes 64 km SW of #Ioánnina (#Greece) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/jSCM5LFBz1

— EMSC (@LastQuake) February 1, 2020