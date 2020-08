Силен земјотрес ја погоди југоисточна Турција

Земјотрес со јачина од 5,2 степени денеска во 11 часот и 37 минути ја погоди провинцијата Малатија во југоисточна Турција, соопшти Институтот за истражување земјотреси и опсерваторијата Кандили.

DEVELOPING: Magnitude 5.2 earthquake hits Turkey’s Malatya province with the epicentre 7 kilometres deep – AFAD pic.twitter.com/dQOETbwJzM

Земјотресот се случил на длабочина од седум километри.

Градоначалникот на Путурга, каде што е епицентарот на земјотресот, за телевизијата Си-Ен-Ен Турк изјави дека земјотресот предизвикал некои штети, но нема извештаи за евентуални жртви или повредени.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.5 in Eastern Turkey 41 min ago pic.twitter.com/vLY5eZbhXh

— EMSC (@LastQuake) August 4, 2020