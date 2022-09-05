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Силен земјотрес го погоди западниот дел на Кина

Д.А.
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Земјотрес сеизмограм
Сеизмограм / Фото: EPA/ALANAH M. TORRALBA

Земјотрес со јачина од 6,6 степени според Рихтеровата скала денеска ја погоди планинската провинција Сечуан во западна Кина, соопшти Американскиот геолошки институт.

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Епицентарот на земјотресот бил на мала длабочина од 10 километри, на околу 200 километри југозападно од метрополата Ченгду.

Земјотресот се случил во 12:52 часот по локално време.

Засега нема информации за повредени луѓе и материјална штета.

#земјотрес #Кина
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