Шумските пожари во Украина однесоа 8 животи, 10 повредени

Најмалку осум лица загинаа, а 10 се хоспитализирани откако серија шумски пожари зафатија дел од источниот украински регион Луганск, соопшти денеска службата за итни случаи.

Пожарите им се закануваат на 22 населени места и зафатиле површина од околу 9.300 хектари, се вели во соопштението на службата и се додава дека 120 лица биле евакуирани.

Forest fire in Ukraine is now just 5km away from abandoned Chernobyl nuclear plant https://t.co/kiHvUbH9AJ

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 13, 2020