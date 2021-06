Што се случува, кошаркар на Баерн Минхен имал мозочен удар

Светот се уште е во шок од вчерашните сцени од „Паркен“ стадионот кога Кристијан Ериксен колабираше и лекарите се бореа за неговиот живот, а сега се појави нова шокантна вест, овој пат поврзана со кошаркарот на Баерн Минхен, Паул Ципсер.



Од Баерн ја потврдија информацијата која претходно се појави во медиумите дека Ципсер имал поблаг мозожен удар и дека поради тоа имал итна хируршка интервенција пред неколку дена.

– Паул се опорарува и тоа е се што можеме да кажеме за неговата здравствена состојба. Исто така ги молиме јавноста и навивачите да ја почитуваат приватноста на кошаркарот и на неговото семејство – изјави Андреас Буркет, портпаролот на Баерн.

Баерн Минхен во финалето на плеј-офот во германскиот шампионат губи со 2:1 во победи од Алба Берлин, но за нив поважно е здравјето на Ципсер отколку титулата.

Paul Zipser underwent emergency surgery for a brain hemorrhage in the past days, which followed the initial neurological issues FC Bayern had released a statement about last Wednesday. German forward reached EL playoffs with his team (lost 3-2 to Milan) & won German Cup in May

— Emiliano Carchia (@Carchia) June 12, 2021