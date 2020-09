Што му се случи на Трамп со раката после дебатата? (ВИДЕО)

Американскиот претседател Доналд Трамп и неговиот противкандидат, поранешниот потпретседател и сенатор Џо Бајден, ноќеска ја имаа првата од трите дебати пред претседателските избори на 3. ноември.

На дебата искреше од самиот почеток и хаотично остана до крајот, цел час и половина. Кандидатите си говореа еден преку друг, главно Трамп преку Бајден и паднаа многу тешки зборови.

Освен она што е кажана, во око падна и една ситуација од крајот на дебатата, кога кандидатите позираа со своите сопруги. Меланија Трамп дојде да го поддржи сопругот Доналд, а на крајот од дебатата се качи на сцената и им позираше на фотографите.

Додека стоеја пред фотографите, Трамп ја држеше Меланија за рака, но со неговата десна рака се случуваше нешто како тик.

As soon as Joe and Jill embrace you can see Trump whisper to Melania “oh we should show some kind of affection” and holds each other’s hand 😂😂 pic.twitter.com/daX2pBXvjL — Francisco Marroquin (@CiscoM99) September 30, 2020

The debate was painful to watch, but poor Melania took the worst of it. Looks like you may have crushed her hand! pic.twitter.com/VXY19eE6GH — Caron Pearce (@CaronNorcalgal) September 30, 2020

Многумина забележаа и дека сопругата на Бајден многу срдечно му честиташе на сопругот после дебатата, додека Меланија не покажа никакв емоција или поддршка за својот сопруг.

Notice how Dr. Jill Biden hugs and kisses Joe Biden after the debate and Melania and Donald Trump barely touch. Can’t wait to elect true love back into the White House. #Debate2020 #PresidentialDebate pic.twitter.com/cgrNAvj2SW — ✊🏾 ALL BLACK LIVES MATTER ✊🏾 (@flywithkamala) September 30, 2020

Не е првпат

За можните проблеми на Трамп со раката, веќе се пишуваше многу. Во јуни годинава Трамп во текот на говорот на воената академија Вест Поунт не можеше нормално да ја крене чашата со вода, туку мораше да ги користи двете раце.

Трамп веќе ја кревал чашата со две раце, а тоа првпат е забележано во 2017 година, кога ја изложуваше својата стратегија пред припадниците на воената служба во Вашингтон.

Истата година со две раце го крена шишето вода додека говореше за трговскиот договор со Јапонија.