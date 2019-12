Што би рекол татко му на ова? Синот на Хју Хефнер се откажа од „Плејбој“ за да стане воен пилот! (ФОТО)

Купер Хефнер (28), синот на покојниот Хју Хефнер наскоро ќе замине преку океанот за да се пријави во „Air Force“. Тој на својот профил на Твитер напишал дека ќе служи на својата земја и своето друштво.

Купер се о ткажал од Плејбој за да започне свое медиумско царство, но сега сака да се придружи на воздухопловните сили на Америка. Ги напушти своите планови во кои сакаше да лансира дигитална платформа за миленици, за да стане воен пилот.

Today I informed leadership and financiers of Stag and Hefner Media Corporation I would be stepping back from focusing on launching a new company and stepping towards greater service to community and country. In a week I depart for US Air Force basic training. A new road ahead. pic.twitter.com/6GeeI5sRuB

— Cooper Hefner (@cooperhefner) December 10, 2019