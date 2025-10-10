Ви препорачуваме

Фото: EPA/VALDA KALNINA

Шпанија нема да го зголеми буџетот за одбрана

К.И.
Шпанија нема да ги зголеми воените трошоци од 2,1 на 5 проценти од БДП, сопошти шпанскиот министер за транспорт и одржлива мобилност, Оскар Пуенте.

– Шпанија е земја која ги исполнува своите меѓународни обврски и одговорности во рамките на НАТО. Втората работа е што ние не сме земја подготвена да инвестира пет проценти во одбраната – рече Пуенте, откако американскиот претседател Доналд Трамп предложи исклучување на Шпанија од НАТО поради одбивање да се обврзе на повисоки трошоци, пренесуваат медиумите.

Тој истакна дека Повелбата на НАТО е јасна, како и условите за исклучување на земја од алијансата, пренесува шпанската новинска агенција ЕФЕ.

– Трамп не го проучил ова, не го прочитал и едноставно не знае – нагласи Пуенте.

Ветувањето за зголемување на воените трошоци на пет проценти од БДП до 2035 година беше вклучено во декларацијата од самитот на НАТО во Хаг и покрај противењето на Шпанија.

Во јуни, шпанскиот премиер Педро Санчез објави договор со НАТО што ќе му овозможи на Мадрид да не издвојува пет проценти, туку наместо тоа да троши 2,1 процент за одбрана почнувајќи од 2025 година.

Тој постојано повторуваше дека 2,1 процент е доволно за Мадрид да ги исполни своите обврски кон НАТО.

