ШОК ЗА РУСИЈА: ВАДА и забрани настап на „зборнаја“ на Мундијалот 2022? - Слободен печат

Катарската телевизија БеИН спортс објави на својот официјален Твитер профил дека Светската антидопинг агенција ја суспендира руската фудбалска репрезентација од идното светско првенство во 2022 година.

Катарската телевизија тврди дека ВАДА за својата одлука веќе ги известила надлежните руските тела, меѓутоа во Москва тврдат дека сè уште ништо не знаат за ова.

[beIN SPORTS] The International Anti-Doping Agency has banned Russia from participating in the 2022 FIFA World Cup in Qatar pic.twitter.com/PaWeCtsriD

