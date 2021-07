Шмајхел брутално кон Англичаните: А кога тој трофеј бил во вашиот дом?

В среда од 21.00 часот ќе се игра вториот полуфинален натпревар на Европското првенство на стадионот „Вембли“ во Лондон помеѓу репрезентациите на Англија и Данска.

Пред мечот најголемо внимание предизвика еден одговор од страна на данскиот репрезентативен голман, Каспер Шмајхел.

Често Англичаните пред големите натпреварувања ја користат фразата „It’s coming home“, што во превод значи „Доаѓа дома, односно „Фудбалот доаѓа дома“).

Еден англиски новинар се обиде да го провоцира Шмајхел прашајќи го како мисли да се запре трофејот да дојде дома. Синот на легендарниот Питер Шмајхел, шампионот на Европа од 1992 година, одговори:

Kasper Schmeichel was asked what it would mean to stop football from 'coming home' … 😅 pic.twitter.com/0AAwNr8J0L

