Шест милијарди долари за „европска Премиер лига“ од 2022 година!?

Како што информира „Скај Спортс“, за две години ќе стартува нов проект од страна на светската фудбалска куќа.

Формирањето на т.н. „европска Премиер лига“ е во завршна фаза и наскоро сè треба да биде претставено пред фудбалската и спортската јавност. УЕФА е игнорирана, самата ФИФА стои зад револуционерниот проект.

Едни од најголемите европски клубови ќе играат во оваа елитна лига, а за почетокот од натпреварувањето ќе бидат обезбедени шест милијарди долари.

BREAKING: Liverpool and Manchester United among top clubs in talks over bombshell plot to join new FIFA-backed 'European Premier League'

