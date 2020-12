Шеиците и Покетино го носат Меси во Париз?!

Аргентинецот ги чека резултатите од претседателските избори во Барселона кои се закажани за 24. јануари пред да ја донесе конечната одлука, дали останува на „Камп Ноу“ или ќе ги замине од клубот во кој е 20 години.

Но, во Париз, поточно во ПСЖ се подготвуваат за зимска офанзива во која ќе се обидат да го доведат Меси на „Паркот на принцевите“.

Весникот „Паризиен“ пишува дека богатите сопственици на ПСЖ имаат историска шанса да дојдат до потписот со Меси, а имаат и два адути во ракавот.

Mauricio Pochettino wants Lionel Messi to join him at PSG, according to Le Parisien 🇦🇷 pic.twitter.com/lcGPY6XYUm

— Goal (@goal) December 26, 2020