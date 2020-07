Северина се присети на соработката со Оливер Драгојевиќ: Ме шармираше, а јас пеев во апостолки на неговиот концерт (ВИДЕО)

View this post on Instagram

Olivera san volila i kao muzičara i kao osobu… Više puta smo zajedno putovali, smijali se, vozio je brzo… Jednom me, negdi u lito 2001., zamolio da umjesto njega održim koncert u Veloj Luci. Rekla san “ne mogu”, a on je reka “al ja ne mogu više od tebe”. I tu me je šarmira, ima je šarma, i otišla san pivat (u japankama, jer sam do njega svratila s plaže)… Ljudi su došli slušati Olivera, ja sam im objasnila situaciju i svi su se smijali. Ovo nije taj koncert, ovaj je održan u nekom klubu u dijaspori prije dvi godine, nešto malo prije nego je On otiša ća… Svi, svi mi volimo zapivat njegovu pismu… Jer ljudi su ga svugdi volili i volimo ga svi… Zauvik (si tu)… #oliverdragojevic #cesarica #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina