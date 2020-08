Сетиен и официјално доби отказ од Барселона, фановите се против Куман

Шпанскиот тим вечерва и официјално му врачи отказ на тренерот Кике Сетиен, три дена по понижувачкиот пораз од Баерн во ЛШ.

Сетиен на клупата на Барселона седна во јануари годинава како наследник на Ернесто Валверде и екипата ја предводеше на 25 натпревари.

Каталонскиот тим со Сетиен на клупата ја заврши една од најразочарувачките сезони во последните 30-тина години, губејќи ја титулата во Ла Лига од Реал Мадрид, беше елиминирана од Алтетико Мадрид во кралскиот куп, а во четвртфиналето од ЛШ доживеа неверојатен дебакл губејќи со 8:2 од Баерн Минхен.

Неверојатниот пораз од Баерн му го потпиша отказот на Сетиен, а вечерва по состанокот на управата на Барселона и официјално беше раскината соработката со поранешниот тренер на Бетис.

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2020