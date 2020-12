Серија А: Римската „волчица“ не се откажува од шампионската трка!

Рома дојде и до седмата победа сезонава (втора по ред) остварена на домашен терен против Торино со 3:1.

Популарните „бикови“ имаа проблеми уште од стартот бидејќи во 14 минута од средбата поради два жолти картони теренот предвреме мораше да го напушти Синго.

Ваквата предност од еден фудбалер повеќе ја искористи составот на Фонсека, во првото полувреме постигна два гола преку Мхитарјан и Веретут од пенал.

Во листата на стрелците се запиша и Пелегрини после асистенцијата на Мајорал, а конечниот епилог го постави Белоти во 73 минута од мечот на „Олимпико“.

Римската „волчица“ на табелата во Серија А е четвртопласирана со 24 бодови, колку што има и Јувентус на третата позиција, а четири помалку зад водечкиот Милан.

