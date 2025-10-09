Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Тунис / Фото: EPA/MOHAMED MESSARA

Сепак ќе куртули Тунижанецот осуден на смрт поради објава против претседателот на „Фејсбук“

Ж.Н.
Пред

Тунижанецот Сабер Чушан, кој беше првиот во земјата осуден на смртна казна поради објава на „Фејсбук“ во која го критикувал претседателот на државата, денеска е ослободен од обвиненијата, јавува „Ашарк ал-Авсат“.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

56-годишниот Чушан беше осуден на смрт поради објави на Фејсбук кои биле протолкувани како навредливи кон претседателот на земјата, Каис Саид.

Ослободувањето на Чушан, кое дојде по бранот критики од групите за човекови права, беше потврдено за медиумите од неговиот адвокат Осама Бутеља, како и од неговиот брат, Џамал ​​Чушан.

Групата за човекови права „Амнести интернешнл“ соопшти дека Чушан е ослободен врз основа на „претседателско помилување“.

Сабер Чушан, кој беше уапсен во јануари 2024 година, беше осуден на смрт од суд во Набел откако беше прогласен за виновен за „навреда на претседателот, министерот за правда и судството“ и ширење лажни вести.

Неговиот адвокат рече дека е „зачуден“ од смртната казна, за која групите за човекови права велат дека претставува застрашувачко ново ниво на репресија во Тунис.

Туниската група за човекови права CRLDHT, со седиште во Париз, изјави дека пресудата претставува „сериозен преседан“ и дека Тунис „достигнала невидено ниво на кршење на човековите права“.

Тунижанец ќе биде погубен зашто напишал статус на „Фејсбук“ против претседателот

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#претседател #Смртна казна #Тунис #навреда #препорачано #осуден на смрт #каис саид
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Милион загуби и сè уште бројот расте, за Русија вистинските последици допрва следуваат
Украинскиот амбасадор во НАТО бара од ЕУ да купи повеќе американско оружје за Киев
Трамп би можел да се приклучи на мировните преговори за Блискиот Исток
Американците елиминираа висок член на Ал Каеда во Сирија со ракета „нинџа“
Залужни ги отфрла озборувањата дека се подготвува за избори во Украина
Пробив во преговорите: Израел и Хамас утре потпишуваат договор за заложниците и прекин на огнот
Шпанија разби голем синџир за шверц на кокаин, запленети 10 тони дрога
Лавров: Планот на Трамп за Газа е најдоброто нешто што е на маса во моментов