Сензуална музика од филмови за возрасни од седумдесеттите години која треба да ја слушнете и денес (ВИДЕО) - Слободен печат

Француски музички продуцент, познат под уметничкото име Drixxxé, направи микс од најдобрите песни од филмовите за возрасни од седумдесеттите години од минатиот век.

По првата компилација под назив Sextape, ни пристигнуваат и Sextape 2 и Sextape 3.

Некои од песни кои се наоѓаат во оваа вистинска сензуална компилација се: „Sessomatto“, „Black Lolita“, „Aunt Peg“, „Madame Claude“, „Emanuelle and the Girls of Madame Claude“, „Vampyros Lesbos“, „Sex O’Clock USA“, „Skin Flicks“, „Odyssey“, „Le Sex Shop“, „Emanuelle and the Last Cannibals“ и други.

Уживајте…