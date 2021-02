Селин Дион по втор пат ја одложува европската турнеја поради коронавирусот

Познатата канадска пејачка Селин Дион уште еднаш ја одложи својата европска турнеја, која треба да започне на 16 март годинава, бидејќи епидемијата на коронавирусот не стивнува, објави нејзиниот тим.

Турнејата „Courage World Tour“ во Европа е одложена за една година, а ќе започне на 25 мај следната година во Бирмингем. Ова е второ одложување на турнејата која првично беше планирана за 2020 година.

The first leg of Celine’s European ‘COURAGE WORLD TOUR’ is rescheduled to 2022. European dates previously scheduled from March 19 through June 16, 2021 are rescheduled to May 25 through September 24. 2022. – Team Celine

👉 More details https://t.co/juarSDKegc#CourageWorldTour pic.twitter.com/SHk5FWc1fv

— Celine Dion (@celinedion) February 17, 2021