Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Секој маж потајно сака неговата партнерка да ги прави овие пет работи

Ј.С.
Пред

Мажите можеби не зборуваат отворено за своите желби, но длабоко во себе ги ценат малите гестови на внимание, разбирање и поддршка. Овие секојдневни навики не само што ја зајакнуваат емотивната врска, туку покажуваат и колку партнерката навистина ја гледа и разбира личноста до неа.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Според семејниот и брачен терапевт Лиен Авила, секој маж тајно сака неговата партнерка да ги прави следниве работи наместо него.

Кога жената го слуша дури и кога станува збор за мали работи

„Мажите сакаат нивната партнерка навистина да ги слуша – не само кога станува збор за големи теми, туку и за мали, секојдневни. Кога партнерот се враќа дома уморен, а вие сепак му посветувате неколку минути внимание и трпение, ова ја зајакнува довербата на долг рок. Чувството дека сте слушале, дури и во моменти кога нема многу да каже, е еден од начините на кои мажот чувствува блискост и поврзаност“, вели терапевтката.

Не критикува, ниту се брани веднаш

Она што многу мажи тивко го посакуваат е нивната партнерка да не реагира со критика или одбрана кога ќе се појават проблеми.

„Наместо брза проценка, обидете се да ја видите ситуацијата од друга перспектива и преземете одговорност кога е потребно. Таквиот пристап создава безбедна и стабилна врска, во која двете страни можат отворено да зборуваат без страв од осуда“, објасни таа.

Кога жената му кажува колку го сака и цени

Мажите сакаат да слушнат колку се сакани и ценети, без разлика колку е долга врската. Искрено изговорените зборови „Те сакам“ или „Ценам сè што правиш“ ја зајакнуваат емоционалната врска и даваат чувство на важност.

„Никој никогаш не може да се насити од топли зборови, а кога се искрени и конкретни, ја зајакнуваат довербата и блискоста“, забележува терапевтката.

Кога жената е отворена за нови искуства и неговите идеи

„Отвореноста за нови работи покажува дека го цените она што му се допаѓа на вашиот партнер, дури и ако тоа не се ваши интереси. Кога му се придружувате во активностите што тој ги сака, градите чувство на еднаквост и поддршка. Ентузијазмот за неговите идеи ја зајакнува заедништвото и создава простор каде што двајцата се чувствувате видени и прифатени“, објаснува Авила.

Кога жената ги поддржува неговите соништа

Мажите сакаат нивната партнерка да верува во нив колку што тие веруваат во неа.

„Кога покажувате интерес за неговите цели и планови, ја обновувате основната врска – пријателството. Не е важно да ги делите истите соништа, туку да покажете разбирање и поддршка. Ваквите гестови ја зајакнуваат довербата и долгорочната стабилност на врската“, заклучи терапевтката.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#живот #жена #маж #пет работи #препорачано
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Германец уплатил 19, освоил 120 милиони евра: Чекал две недели пред да ги подигне
Кејт Мидлтон предупредува: Премногу време поминато пред екраните создава „епидемија на одвоеност“ и го уништува семејниот живот
ВИДЕО | Норвешката принцеза и нејзиниот сопруг-шаман одговорија на критиките за нивниот брак: „Не ни е гајле, само се сакаме“
ФОТО+ВИДЕО | Идеален за есенска магија: Овој град е место каде што времето застанува, а историјата живее
ВИДЕО | Трамп се врати на популарната апликација и им се обрати на младите: „Го спасив „Тикток“, затоа многу ми должите“
Стручњаците за патување открија кое е најлошото место за седење во авион – тие се согласиле за едно место
Аукцијата траела само 10 минути: Виолината на Ајнштајн продадена за 860.000 фунти
ВИДЕО | Брачен пар од Њу Орлеанс открил 1.900 години стар римски надгробен споменик во својот двор