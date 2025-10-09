Секој маж потајно сака неговата партнерка да ги прави овие пет работи
Мажите можеби не зборуваат отворено за своите желби, но длабоко во себе ги ценат малите гестови на внимание, разбирање и поддршка. Овие секојдневни навики не само што ја зајакнуваат емотивната врска, туку покажуваат и колку партнерката навистина ја гледа и разбира личноста до неа.
Според семејниот и брачен терапевт Лиен Авила, секој маж тајно сака неговата партнерка да ги прави следниве работи наместо него.
Кога жената го слуша дури и кога станува збор за мали работи
„Мажите сакаат нивната партнерка навистина да ги слуша – не само кога станува збор за големи теми, туку и за мали, секојдневни. Кога партнерот се враќа дома уморен, а вие сепак му посветувате неколку минути внимание и трпение, ова ја зајакнува довербата на долг рок. Чувството дека сте слушале, дури и во моменти кога нема многу да каже, е еден од начините на кои мажот чувствува блискост и поврзаност“, вели терапевтката.
Не критикува, ниту се брани веднаш
Она што многу мажи тивко го посакуваат е нивната партнерка да не реагира со критика или одбрана кога ќе се појават проблеми.
„Наместо брза проценка, обидете се да ја видите ситуацијата од друга перспектива и преземете одговорност кога е потребно. Таквиот пристап создава безбедна и стабилна врска, во која двете страни можат отворено да зборуваат без страв од осуда“, објасни таа.
Кога жената му кажува колку го сака и цени
Мажите сакаат да слушнат колку се сакани и ценети, без разлика колку е долга врската. Искрено изговорените зборови „Те сакам“ или „Ценам сè што правиш“ ја зајакнуваат емоционалната врска и даваат чувство на важност.
„Никој никогаш не може да се насити од топли зборови, а кога се искрени и конкретни, ја зајакнуваат довербата и блискоста“, забележува терапевтката.
Кога жената е отворена за нови искуства и неговите идеи
„Отвореноста за нови работи покажува дека го цените она што му се допаѓа на вашиот партнер, дури и ако тоа не се ваши интереси. Кога му се придружувате во активностите што тој ги сака, градите чувство на еднаквост и поддршка. Ентузијазмот за неговите идеи ја зајакнува заедништвото и создава простор каде што двајцата се чувствувате видени и прифатени“, објаснува Авила.
Кога жената ги поддржува неговите соништа
Мажите сакаат нивната партнерка да верува во нив колку што тие веруваат во неа.
„Кога покажувате интерес за неговите цели и планови, ја обновувате основната врска – пријателството. Не е важно да ги делите истите соништа, туку да покажете разбирање и поддршка. Ваквите гестови ја зајакнуваат довербата и долгорочната стабилност на врската“, заклучи терапевтката.