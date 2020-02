Секој кој вели дека Роналдо е подобар од Меси, не знае ништо околу фудбалот!

Освои три „Златни топки“ и еве што има да каже холандската фудбалска легенда Марко ван Бастен за најголемата „дебата“ на модерниот фудбал.

Ван Бастен во минатото знаел да дава некои интересни изјави пред јавноста, како на пример неговиот предлог да се тргне офсајдот од фудбалските правила.

Овојпат сподели свој коментар за „вечната дебата“ во модерниот фудбал, и прашањето кој е подобар Лионел Меси или Кристијано Роналдо.

Ова прашање е актуелно повеќе од 10 години, а поранешниот играч на Ајакс и Милан застана на страната на аргентинската ѕвезда на Барселона, Меси.

Иако Холанѓанецот има пофалби за португалскиот напаѓач на Јувентус, Роналдо, тој истакна дека Меси едноставно не може да се спореди со некој друг фудбалер.

