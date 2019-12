Се знае наредниот клуб на Пеп Гвардиола!? (ФОТО)

Менаџерот на „граѓаните“ е прва желба на управата на ПСЖ од наредното лето, пренесува францускиот „Ле10 Спорт“.

Доколку Томас Тухел не направи успех во Лигата на шампионите извесно е дека ќе биде сменет, а за негов наследник се најавува Пеп Гвардиола за кој сè повеќе се зборува дека ќе си оди од „Етихад“.

#PSG want to appoint a management of team of Pep Guardiola and Xavi Hernandez at the end of the season – reports in France #MCFC #FCBarcelona https://t.co/7G9m6OW4jv pic.twitter.com/or5NuNxLWh

