Се вљуби во затвореник, па и таа заврши зад решетки - Слободен печат

Работничка во затвор која се заљубила во еден „опасен“ затвореник во најголемиот британски машки затвор, осудена е на една година затвор поради оваа афера, пренесува српски „Курир“.

Ејшиа Ган (27) е осудена откако се најдени докази за забранетата врска со Курман Разак (29). Како што е наведено, двајцата разменувале бројни телефонски разговори и сексуално експлицитни фотографии и снимки, пренесуваат британските таблоиди.

Разак отслужува 12-годишна затворска казна поради грабеж во затворот Бервин.

На судот е кажано дека во нејзината соба се пронајдени фотографии од партнерите како се бакнуваат, а таа успеала во затворот за Разак да ги внесе и своите гаќички.

