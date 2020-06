Се урна железнички мост во Русија (ВИДЕО)

Зголемувањето на нивото на реката Кола и топењето на мразот ги оштетија потпорните sидови на железнички мост во Мурманск, Русија, кој вчера се урна.

Железницата вети дека повторно ќе ја воспостави инфраструктурата во рок од пет дена. Дотогаш патниците ќе се превезуваат со автобуси.

Според светските медиуми, мостот е изграден во 30-тите години на минатиот век, а пред шест години биле правени поправки.

Emergency situation in the Russian region as the railway bridge crashes pic.twitter.com/sdK3Pg3IX3

— RT (@RT_com) June 2, 2020