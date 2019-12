Се судрија два крузера во Мексико, има повредени (ВИДЕО)

Два крузера, се судрија утрово на пристаништето Козумел во Мексико, при што е повреден еден патник.

-Работиме на проценка на штетите, но досега нема потешкотии што би можеле да влијаат на пловењето на кој било брод-изјави еден од капетаните за Си-ен-ен.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L

— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019