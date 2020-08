Се слави победата и падот на Ѓукановиќ во Подгорица, Херцег Нови и Будва (ВИДЕО)

Прославата на победата започна вечерва откако опозициските лидери објавија дека ги договориле принципите за формирање на новата влада.

Поддржувачите на опозициските партии во Црна Гора вечерва во повеќе градови ја слават победата и падот на власта на Мило Ѓукановиќ, по вчерашните избори на кои опозицијата освои доволно пратенички места за да формира мнозинство.

Прославата на победата започна вечерва откако опозициските лидери објавија дека ги договориле принципите за формирање на новата влада.

Со црногорски, но и српски знамиња, голем број на граѓани се собраа во Подгорица, палејќи бакли и скандирајќи меѓу другото „Мило крадецу“. Прослави има и во Будва, Херцег Нови и Беране, пренесува „Нова.рс“.

Од опозициските партии, пак, порачуваат дека тие не го организираат славењето и оти граѓаните самоиницијативно се организирале.

WATCH: Masses of people March in support for the election result in #Montenegro— where the long serving pro western government lost to opposition parties, who lean towards #Russia & #Serbia. pic.twitter.com/wHkgtrcsA8

— AS-Source News (@ASB_Breaking) August 31, 2020