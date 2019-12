„Сè што сакам за Божиќ си ти“: Мараја Кери ги почести фановите со нов видеоспот (ВИДЕО)

Поминаа 25 години откако е објавен музичкиот видеоспот за песната „All I Want For Christmas Is You“, а Мараја Кери одлучи обожавателите да ги почести со нов спот.

Во новиот спот пејачката менува неколку празнични модни комбинации, а во спотот се појавуваат и нејзините близнаци Морокан (8) и Монро (8), како и кучето Ча Ча.

„Фактот што мојата песна издржа толку долго е неверојатен. Луѓето често ми велат дека поради неа се чувствуваат свечено. Дури и среде лето фановите знаат да ми праѓаат видеа на кои ја пејат мојата песна. Тоа го сметам за големо достигнување“, изјави неодамна Мараја Кери.

Погледнете го нејзиниот нов видеоспот.

