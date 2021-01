Се огласи и Трамп: Еве што изјави откако Конгресот ја потврди победата на Бајден

Кратко откако американскиот Конгрес официјално прогласи изборна победа за Џо Бајден, помошникот за социјални мрежи на претседателот Доналд Трамп, Ден Скавино, објави на Твитер „изјава на претседателот Трамп за изборната потврда“.

– Иако целосно не се согласувам со резултатите од изборите и фактот дека ме поддржуваат во тоа, сепак ќе дојде до уредна транзиција на 20 јануари. Отсекогаш говорев дека ќе ја продолжиме нашата борба за да се осигураме дека се бројат само легалните гласови. Иако ова претставува крај на најголемиот прв мандат во претседателската историја, тоа е само почеток на нашата борба да ја направиме Америка повторно голема! – изјави Трамп.

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:

“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our…

— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) January 7, 2021