Се навикнувате, така и Роналдо кој се поздравуваше со невидливите навивачи! (ВИДЕО)

Португалската ѕвезда на „Старата дама“ секогаш сака да биде во центарот на вниманието, така беше и пред дербито со Интер.

Викендов поради епидемијата на коронавирусот, се играат натпревари во Серија А пред празни трибини, како и на дербито во Торино кое може многу да значи во борбата за шампионската титула.

Јувентус и Интер пред празни трибини се соочуваат во „Дербито Италија“ поради општиот хаос во Италија.

Cristiano Ronaldo taking in this closed doors idea in the best way 😭pic.twitter.com/cJYUVMOKE6

— TC. (@TotalCristiano) March 8, 2020